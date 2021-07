Plopsaland De Panne

Plopsaland vervangt decorstuk bij nieuwe achtbaan Ride to Happiness: 'We gaan voor het beste'

Plopsaland De Panne heeft het stationsgebouw van de nieuwe achtbaan The Ride to Happiness aangepast. Wie goed oplet, ziet dat een groot raam met een glas-in-lood-effect volledig vervangen is. Er kwam een nieuw exemplaar met een aangepast ontwerp.



Over de oorspronkelijke uitvoering was Plopsaland niet geheel tevreden. "We gaan steeds voor het beste", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Soms testen we iets en passen we het aan naar aanleiding van onze bevindingen. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met onderhoud en belichting."

Het hart van het raam wordt nog steeds gevormd door een vlinder in een cirkel. Ook ligt de focus nog altijd op de vier natuurelementen vuur, water, wind en aarde. Wel kwamen er andere kleuren en aangepaste vormen, om het glas-in-lood-effect realistischer te maken.



Muziekfestival

The Ride to Happiness is een 35 meter hoge spinning coaster met lanceringen en inversies. De attractie, die in het teken staat van muziekfestival Tomorrowland, is sinds 1 juli open voor publiek. Voorlopig gaat het om een testfase. Die eindigt op 22 juli.