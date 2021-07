Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Huh? Medewerker in Slagharen draagt personeelskleding Walibi

In Attractiepark Slagharen liep afgelopen weekend een medewerker rond met personeelskleding van de concurrent. In een vlog is te zien hoe een werknemer een polo van Walibi Holland draagt terwijl hij een kar door het pretpark duwt. Het zorgde voor verbazing bij fans, die het tafereel filmden.



Zo belandden de beelden in een video op YouTube-kanaal Rides4Life. Van een samenwerking tussen beide parken is in ieder geval geen sprake, vertelt een woordvoerster aan Looopings.

"Het betreft een leverancier die een extra levering kwam verzorgen voor één van de foodtrucks", legt de voorlichtster uit. "Normaliter vindt dit buiten openingstijden plaats, maar gezien de extra drukte gebeurde dit eenmalig overdag."



Reclame

Enkele jaren geleden maakte Walibi Holland juist reclame voor Attractiepark Slagharen. Toen verschenen er Slagharen-logo's op schermen bij Walibi's mega coaster Goliath.