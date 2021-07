Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen

Attractiepark in Oostenrijk opent 'magisch dorp' met lanceerachtbaan

Het Oostenrijkse pretpark Fantasiana wil meer gaan focussen op thematiek. Een nieuwe lanceerachtbaan werd om die reden onderdeel van een tovenaarsdorpje met huisjes, rotswerk en andere decoraties. De attractie wordt Fridolin's Verrückter Zauberexpress genoemd.



Het gaat om een 12 meter hoge familieachtbaan van ART Engineering, met een topsnelheid van ongeveer 60 kilometer per uur. Het park spreekt zelf over vijf lanceringen, omdat de achtbaan twee rondjes maakt. De eerste lancering vindt in het station plaats.

In het stationsgebouw wordt gebruikgemaakt van videoprojecties. Het bijbehorende themagebied kreeg de naam Das Magische Dorf. Fridolin's Verrückter Zauberexpress is de tweede rollercoaster in het pretpark, na familieachtbaan Wild Train Coaster uit 2005.