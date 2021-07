Energylandia

Pools pretpark Energylandia opent sensationele double-launch coaster

Bezoekers van Energylandia in Polen kunnen een gloednieuwe achtbaan ontdekken: de spectaculaire double-launch coaster Abyssus, onderdeel van themagebied Aqualantis. Vandaag vond de opening plaats, in het bijzijn van journalisten en fans.



Na een act met dansers, een vuurspuwer en een acrobate werd het gebied officieel opengesteld voor publiek. Abyssus is een 38 meter hoge achtbaan van het type Shockwave, met twee lanceringen, vier inversies en een topsnelheid van 100 kilometer per uur. Ook de lengte is behoorlijk: 1316 meter.

Energylandia spreekt zelf over vijf inversies. Door Aqualantis kronkelt nog een tweede achtbaan, geschikt voor families: de boomerang coaster Ekipa Light Explorers. Ekipa - een club met Poolse youtubers - is de sponsor van de attractie. Enkele influencers waren aanwezig bij de openingsceremonie.



Vekoma

Zowel de achtbanen als de decors werden ontworpen in Nederland. Abyssus en Ekipa Light Explorers komen van de Nederlandse fabrikant Vekoma, die eerder al zes andere achtbanen in het park produceerde. Voor de thematiek werd ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision ingeschakeld.