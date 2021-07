Parc Astérix

Parc Astérix verkort openingstijden vanwege verplichte gezondheidspas

Parc Astérix blijft deze zomer minder lang open dan gepland. Eigenlijk zou het Franse pretpark, gelegen in de buurt van Parijs, in de zomermaanden toegankelijk zijn van 10.00 tot 22.00 uur. Vanwege de invoering van een gezondheidspas is besloten om de openingstijden in te korten.



Vanaf woensdag 21 juli, als de coronapas verplicht wordt, sluit het park al om 19.00 uur. Bezoekers én medewerkers hebben straks een vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag nodig als ze naar binnen willen. Zo'n coronatest mag maximaal 48 uur geleden zijn afgenomen.

Voor Parc Astérix is de extra drempel een reden om de poorten drie uur eerder te sluiten dan de bedoeling was. De zomerperiode duurt tot en met vrijdag 27 augustus. Het themadiner Banquet Gaulois, dat dagelijks om 18.45 en 20.45 uur zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar 19.00 uur.