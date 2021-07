Duinrell

Duinrell presenteert Rick de Kikker-donut van Dunkin'

Duinrell-mascotte Rick de Kikker heeft nu zijn eigen lekkernij. In samenwerking met het bekende Amerikaanse donutmerk Dunkin' ontwikkelde het attractiepark een speciale Duinrell-donut. Daarop staat een beeltenis van de vrolijke kikker.



De timing van de samenwerking is opvallend. Concurrent Attractiepark Slagharen opende afgelopen week trots als eerste pretpark van de Benelux een eigen Dunkin'-vestiging. Voorlopig staat er nog geen donutwinkel in Duinrell.

Daar kunnen bezoekers de kikkerdonuts vinden in bestaande horecalocaties bij de Paardenstal, de Schaapskooi en in het Tikibad. Ze kosten 3 euro per stuk.