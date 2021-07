Efteling

Efteling-magazine Wonder terug van weggeweest, in een nieuw jasje

Efteling-tijdschrift Wonder is terug van weggeweest. Afgelopen winter werd het magazine niet uitgebracht om geld te besparen. Deze zomer ligt het blad weer op de deurmat bij abonnementhouders en andere vaste bezoekers. Er werd gekozen voor een nieuwe lay-out.



"De vormgeving van het blad heeft een frisse uitstraling gekregen", meldt de Efteling. Helemaal nieuw is een gepersonaliseerde cover: de achternaam van de ontvangende abonnementhouder is op de kaft gedrukt. Het tijdschrift werd gerealiseerd in samenwerking met merkenbureau Marc&More.

In de 44 pagina's tellende zomereditie van de Wonder komen onder andere personen aan het woord die verantwoordelijk zijn voor het erfgoedbeheer in de Efteling. "Ons team zorgt ervoor dat de objecten die exclusief voor de Efteling zijn gemaakt, en daardoor onvervangbaar zijn, veilig bewaard worden", vertelt archivaris Gerrie van Dongen.



Efteling-pins

Verder is er aandacht voor de vernieuwde kamers in het Efteling Hotel, de opening van speelgebied Nest, de beplanting op het plein bij Max & Moritz, de details van Bäckerei Krümel en het 65-jarig bestaan van Ezeltje Strek Je. Daarnaast vertelt Jochem Musters hoe Efteling-pins ontworpen worden en legt Yvo Vos uit wat hij doet als webcare-specialist.