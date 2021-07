Kermis

Minstens negentig coronabesmettingen op kermis in Noord-Holland

Een kermis in Noord-Holland blijkt een brandhaard voor coronabesmettingen te zijn geweest. Op de kermis in de gemeente Heiloo, die plaatsvond van 1 tot en met 4 juli, zijn minstens negentig personen besmet geraakt met het coronavirus.



Dat komt volgens GGD Hollands Noorden naar voren uit bron- en contactonderzoek, meldt nieuwssite Alkmaar Centraal. Het aantal kan nog stijgen. Waarschijnlijk vonden de besmettingen plaats in en rondom twee cafés aan de Heerenweg.

De kermis van Heiloo was de allereerste in Noord-Holland sinds de laatste lockdown. Vanwege de geldende maatregelen werd gewerkt met een ruimere opzet en een vaste looproute. Toegangstests waren niet nodig.



Klachten

De gezondheidsdienst heeft contact opgenomen met de organisatie van de kermis. Men roept kermisbezoekers op om zich zo snel mogelijk te laten testen in het geval van gezondheidsklachten.