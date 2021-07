Walibi Holland

Extreme drukte in Walibi-bus: bezoekers op elkaar gepropt

Wie met het openbaar vervoer naar Walibi Holland gaat, moet rekening houden met extreme drukte. Op beelden is te zien hoe passagiers op elkaar gepropt worden in de Walibi Express, de Connexxion-lijnbus tussen het pretpark en station Harderwijk.



Maandagavond stonden zo veel bezoekers op de bus te wachten dat reizigers samengeperst moesten worden als sardientjes in een blik. Uiteindelijk was er geen plek om iedereen mee te nemen.

De enorme drukte leidde tot klachten op social media. "De laatste bus was overvol", schrijft iemand op Twitter. "Extreem veel mensen, waardoor een grote groep genoodzaakt was te blijven. We staan nu te wachten bij Walibi, hoe moeten we thuiskomen?"



Mondkapje

De coronaregels werden uiteraard niet nageleefd. "Blijkbaar is er een anderhalvecentimeter-samenleving in Connexxion-lijn 247 van Walibi naar Harderwijk", zegt een ander. "Velen hebben geen mondkapje."



Walibi wil maatregelen nemen om dergelijke situaties in het vervolg te voorkomen, meldt een woordvoerster. "We gaan samen met Connexxion kijken hoe we dit kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door hekken en lijnen te plaatsen bij de wachtrij voor de bus." Ze benadrukt dat de busmaatschappij altijd blijft rijden tot de laatste personen zijn opgehaald.