Nieuws

Franse attractieparken moeten gaan werken met toegangstests

Alle attractieparken in Frankrijk moeten vanaf woensdag 21 juli verplicht werken met toegangstests. Dat is het gevolg van strengere coronamaatregelen, aangekondigd door president Emmanuel Macron. Wie bijvoorbeeld naar Disneyland Paris of Parc Astérix wil, zal straks een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs moeten tonen.



De regel geldt voor iedereen vanaf 12 jaar. Een testuitslag van een PCR- of antigeentest mag maximaal 48 uur oud zijn. Bezoekers kunnen ook een vaccinatiebewijs tonen, als ze volledig gevaccineerd zijn. Dat is het geval vanaf vier weken na een Janssen-prik en twee weken na de laatste injectie van Pfizer, Moderna of AstraZeneca.

Frankrijk spreekt over een gezondheidspas: de Pass Sanitaire. Nederlanders kunnen de CoronaCheck-app gebruiken voor het tonen van hun Europese digitale coronacertificaat. Het dragen van mondkapjes blijft ook verplicht.



Flexibel

De nieuwe regel geldt voor alle recreatieve en culturele locaties in Frankrijk waar meer dan vijftig personen samenkomen. "Wij blijven open en onze flexibele boekings- en annuleringsvoorwaarden blijven van toepassing", laat Disneyland Paris weten.



Afgelopen voorjaar speelde de Franse regering al met het idee om de Pass Sanitaire in te voeren bij pretparken. Na massaal protest van de branche werd dat plan op het laatste moment geschrapt. Nu moeten de parken er alsnog aan geloven.