Disneyland Paris

Oeps: broek Minnie Mouse zakt af in Disneyland Paris

Minnie Mouse heeft vandaag een ongelukje gehad in Disneyland Paris. Tijdens het opvoeren van een dansje in Main Street Station, het treinstation bij de ingang van het Disneyland Park, zakte plotseling haar broek af.



Te zien is hoe het witte broekje naar beneden glijdt en op haar enkels terechtkomt. Als de vrolijke muis doorheeft wat er gebeurd is, schrikt ze en holt ze naar achteren voor hulp. Na een tijdje ontdekt Mickey Mouse dat zijn partner verdwenen is.

Het tafereel werd gefilmd en online gezet door Disney-fan Alexandra Ball. "Arme Minnie!", schrijft ze op Twitter. "Dit overkomt de besten."



Balkon

Mickey, Minnie en andere bekende Disney-figuren staan 's ochtends en 's avonds op het balkon van het treinstation om bezoekers welkom te heten of uit te zwaaien.