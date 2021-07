Phantasialand

Geen toegangstests meer bij Phantasialand, Movie Park twijfelt nog

Wie binnenkort naar Phantasialand gaat, heeft geen negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs meer nodig. Het Duitse pretpark is afgelopen weekend gestopt met verplichte toegangstests. Bezoekers hoeven alleen nog een entreeticket op datum te hebben.



De versoepelde coronaregels van de deelstaat Noordrijn-Westfalen staan dat toe. Als het aantal coronabesmettingen in het district Rhein-Erft weer stijgt, kan het zijn dat de toegangstests opnieuw ingevoerd moeten worden.

Voor een overnachting in één van de drie themahotels van Phantasialand blijft een toegangstest of vaccinatiebewijs voorlopig noodzakelijk. In het park moeten bezoekers mondkapjes dragen in overdekte ruimtes en op plekken waar anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is.



In gesprek

Movie Park Germany, dat ook in Noordrijn-Westfalen ligt, houdt tot nader order vast aan het testen van bezoekers. "We zijn erover in gesprek met de lokale autoriteiten", vertelt een woordvoerder. "Het is dubbel: we willen het voor onze bezoekers zo prettig mogelijk maken, maar we zien ook dat het aantal besmettingen op veel plekken weer aan het stijgen is."



Als dat zo doorgaat, zal Movie Park de versoepeling vrijwel onmiddellijk terug moeten draaien. De voorlichter benadrukt bovendien dat 25 procent van de bezoekers uit Nederland komt. "En daar is ook sprake van een significante stijging van de coronacijfers."



Holiday Park

Europa-Park in Baden-Württemberg kon eind vorige maand al stoppen met toegangstests. Veel andere Duitse parken, waaronder Holiday Park in Rijnland-Palts en Hansa-Park in Sleeswijk-Holstein, hoefden nooit met tests te werken.