Walygator Grand Est

Foto's: in zo'n slechte staat is het Franse pretpark Walygator Grand Est

Het slechtst onderhouden pretpark van Europa staat waarschijnlijk in Noord-Frankrijk. Attractiepark Walygator Grand Est kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De situatie wordt alsmaar schrijnender, blijkt uit actuele foto's.



Een lid van de Franse fansite Coasters World publiceerde onlangs een reisverslag waarin meerdere pijnpunten in beeld worden gebracht. Het park ziet er behoorlijk verwaarloosd uit, met smerige decors, kapotte paden en versleten onderdelen.

Sommige beelden wekken de indruk dat het pretpark al jaren gesloten is voor publiek. Niets is minder waar: Walygator is deze zomer gewoon dagelijks geopend. Tickets kosten 27 euro per persoon.



Vreselijk

"Het park verkeert in een vreselijke staat", schrijft de fotograaf. "Ik hou van pretparken en ik verdedig ze constant, maar dat is hier niet meer mogelijk. Dit is onvergeeflijk." De bezoeker maakte in totaal 120 foto's van gebreken. De ergste beelden besloot hij niet te publiceren. "Het is niet mijn doel om het park af te kraken. Ze hebben het geld hard nodig."



Walygator is onderdeel van parkengroep Aspro Parks, net als bijvoorbeeld het Dolfinarium in Harderwijk. Sinds dit jaar bestaat er een tweede Walygator-vestiging: Walygator Sud-Ouest in Zuid-Frankrijk, het voormalige Walibi Sud-Ouest. Ook dat park hoort tegenwoordig bij Aspro.



Directeur

Hoe ziet de toekomst van Walygator Grand Est eruit? Volgens het management zijn er plannen voor het doorvoeren van verbeteringen. "We hebben een vijfjarenplan", vertelde directeur Laurent Muller laatst in een interview. Een geplande opknapbeurt van achtbaan Monster is nooit doorgegaan. In plaats daarvan werd er graffiti aangebracht.