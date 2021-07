Apenheul

Gemeente Apeldoorn trakteert jarige Apenheul op kunstwerk in de stad

Apenheul bestaat vandaag precies vijftig jaar. De gemeente Apeldoorn heeft dat jubileum aangegrepen voor een bijzonder eerbetoon. In de binnenstad is vanmiddag een kunstwerk onthuld ter ere van het vijftigjarig bestaan van het bekende dierenpark.



"Het kunstwerk staat symbool voor de verbondenheid van het iconische park met de stad Apeldoorn", weet een woordvoerster. De onthulling vond plaats door prinses Margriet, beschermvrouwe van Apenheul.

Zij verzorgde vorig jaar ook al de officiële opening van een nieuw dwergapengebied. Burgemeester Ton Heerts vertelde in zijn speech blij te zijn dat Apenheul dankzij het kunstwerk voortaan ook in de stad zelf zichtbaar is.



Roestkleur

Het cortenstalen beeld van kunstenaar Florentijn Hofman, te vinden in de Marktstraat, wordt Jarig Aapje genoemd. "Het kunstwerk moet zijn herkenbare roestkleur nog krijgen", vertelt de voorlichtster.