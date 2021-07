Apenheul

Doodshoofdaapjes Apenheul weer te zien dankzij aanpassingen

Bezoekers van Apenheul kunnen dit seizoen weer doodshoofdaapjes ontdekken. Vorig jaar ontbraken de nieuwsgierige dieren vanwege het coronavirus. De aapjes lopen normaal gesproken vrij rond tussen de mensen. Soms gaan ze daarbij op voorbijgangers zitten.



Omdat mensen en dieren in coronatijd afstand van elkaar moeten houden, was het verblijf van de doodshoofdaapjes in 2020 niet toegankelijk. Dit jaar heeft men gewerkt aan een oplossing om het gebied toch open te kunnen stellen.

Om het wandelpad is een kooiachtige constructie gebouwd. Bezoekers kunnen op die manier alsnog door het verblijf lopen, zonder dat ze rechtstreeks in aanraking komen met de apen. "Vergeleken met een traditionele dierentuin zijn hier de rollen omgedraaid", lacht een woordvoerster. "Mensen moeten achter het gaas blijven, terwijl de dieren alle ruimte hebben en naar hén kijken."



Entree

Het gebied is ook voorzien van een nieuwe entree in de vorm van een houten apenhoofd. Als de coronaregels worden opgeheven, zal de tunnel weer verdwijnen. Het apenhoofd blijft wel staan.