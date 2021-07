Energylandia

Foto's: Energylandia zet opnieuw belangrijke stap met nieuw themagebied Aqualantis

De expansiedrift van het Poolse pretpark Energylandia is niet te stoppen. Sinds de opening in 2014 groeide het attractiepark uit tot een trekpleister van formaat, met maar liefst zeventien verschillende achtbanen. Bijna jaarlijks komen er attracties bij. Het nieuwste wapenfeit: het door Nederlanders ontworpen themagebied Aqualantis, met acht attracties, souvenirwinkels en heel veel eetgelegenheden.



Daarmee zet Energylandia opnieuw een belangrijke stap op het Europese pretparktoneel. Het record van het park met de meeste achtbanen was al in handen van de Polen. Dankzij de toevoeging van double-launch coaster Abyssus en boomerang coaster Ekipa Light Explorers - nummers zestien en zeventien - vergroot men de afstand met de concurrentie.

De rest van het attractie-aanbod bestaat uit disk'o coaster Tidal Wave Twister, draaiend schommelschip Stormy Ship, fietsmolen Magic Pump, brandweermolen Burning Engine, duikbootmolen Submarine Dive en boottocht Grotto Expedition. Er is ook een duikshow te zien.



Kwantiteit

Het is duidelijk dat Energylandia zich wil meten met de Europese top. Na jarenlang gefocust te hebben op kwantiteit - met kermisattracties en nogal amateuristische decoraties - heeft men kwaliteit nu hoger in het vaandel staan. Nog niet alles is af. Op sommige plekken moeten nog gebouwen en decors afgewerkt worden. Een fotoreportage van Looopings brengt de toevoegingen uitgebreid in beeld.



Aqualantis is gebaseerd op de legende van de verzonken stad Atlantis. Voor het ontwerp en een groot deel van de decoraties was het Zuid-Hollandse bedrijf Jora Vision verantwoordelijk. De Limburgse attractiebouwer Vekoma leverde de twee achtbanen. Op een originele tekening was een vrijevaltoren zichtbaar. Die is niet uitgevoerd.



Terrassen

Energylandia investeert niet alleen in attracties. Wie door Aqualantis wandelt, ontdekt op elke hoek van de straat eetkraampjes, restaurants en terrassen. Op het menu vinden bezoekers onder meer hamburgers, donuts, snoepgoed, ijs en popcorn.



Door voortdurend te investeren in uitbreidingen, blijft de capaciteit van het pretpark groeien. Op die manier blijven de wachttijden relatief laag. Het park bestaat inmiddels uit grofweg twee delen: het oorspronkelijke gedeelte waar tot en met 2018 in werd geïnvesteerd en een nieuw deel aan de andere kant van een weg, waar onder meer hybrid coaster Zadra (2019) ligt. Beide delen zijn met behulp van een ondergrondse tunnel aan elkaar verbonden.



Stimuleringsfonds

Bij het zien van de ene na de andere uitbreiding van Aqualantis vragen veel pretparkfans zich af: waar betalen ze het van? Een bordje in de wachtrij van achtbaan Abyssus verraadt dat een deel van het investeringsbedrag is opgehoest dankzij een stimuleringsfonds van de Europese Unie. De eigenaar van Energylandia bezit ook enkele discotheken en een energiedrankmerk: Energy 2000. Bovendien zijn de bezoekersaantallen van het attractiepark - en daardoor de inkomsten - vrij hoog.



Het park blijft dan ook vrolijk doorbouwen. In Aqualantis zijn al hijskranen zichtbaar die druk bezig zijn met de uitbreiding van volgend jaar: themagebied Sweet Valley, met daarin onder andere een bordeauxrode Vekoma-mijntrein met de naam Choco Chip Creek.