Efteling in zee met kortingssites VakantieVeilingen en ActievandeDag

De Efteling gaat samenwerken met de kortingswebsites VakantieVeilingen en ActievandeDag. Op de sites, onderdeel van Talpa, worden vanaf nu entreekaarten geveild. Tot nu toe ontbrak het Kaatsheuvelse themapark op dergelijke veilingsites.



Het gaat voorlopig alleen om tickets voor doordeweekse dagen tussen 6 september en 23 december 2021, met uitzondering van de herfstvakantie. Bij elke veiling rekent men 5,50 euro aan administratiekosten.

De Efteling kondigt vandaag een uitgebreide samenwerking met Talpa Network aan. Naast de veilingsites komt er ook zichtbaarheid op de andere mediakanalen van Talpa. Bij het bedrijf horen merken als SBS6, Net5, Radio 538, Radio 10, Veronica, Linda en StukTV.



Marble Mania

Zo staat een nieuw seizoen van knikkerprogramma Marble Mania, dat in 2022 wordt uitgezonden, deels in het teken van het attractiepark.



"Middels de mediakanalen van Talpa Network hopen we een nieuwe doelgroep te bereiken", zegt commercieel en creatief directeur Koen Sanders van de Efteling.