Efteling

Efteling wil vernieuwde versie Monsieur Cannibale half december openen

De vernieuwde versie van Monsieur Cannibale in de Efteling moet half december 2021 af zijn. Na zondag 5 september wordt de controversiële kookpottenmolen gesloten voor een enorme verbouwing. De werkzaamheden gaan naar verwachting tot en met maandag 13 december duren.



Dat blijkt uit de bijgewerkte onderhoudskalender van het sprookjespark. Monsieur Cannibale wordt omgebouwd tot een attractie met Sindbad de Zeeman. Bezoekers draaien straks rond in handelsschuitjes in plaats van kookpotten. De nieuwe naam wordt Sirocco.

Tegelijkertijd wordt het naastgelegen Avonturen Doolhof vervangen door een waterspeelplaats met de naam Archipel. Op die manier passen beide attracties thematisch beter bij achtbaan Vogel Rok, die er tegenover ligt. In parkdeel Reizenrijk ontstaat een nieuw themagebied: Wereld van Sindbad.



Restaurant

De eerste fase van de renovatie gaat dus ongeveer veertien weken duren. Bij de opening in december zal echter nog niet het hele gebied af zijn. Op een later moment ondergaat ook restaurant Panorama, gelegen naast Vogel Rok, een transformatie.