Europa-Park

Restricties voor abonnementhouders Europa-Park worden opgeheven

Europa-Park versoepelt de regels voor abonnementhouders. Voor het eerst in anderhalf jaar kunnen abonnees weer zo vaak langskomen als ze willen. Vooraf reserveren blijft verplicht, maar er geldt niet langer een limiet voor het aantal bezoekdagen per maand.



In 2020 konden leden van de Europa-Park Club in eerste instantie één gratis ticket per maand bestellen. Later werden dat er drie. Dit jaar voerde men aanvankelijk weer de limiet van één bezoek per maand in. Vanaf vandaag zijn alle dagen onbeperkt te reserveren.

Tegelijkertijd worden bestaande abonnementen verlengd met het aantal sluitingsdagen en het aantal dagen met beperkingen sinds 28 maart 2020. Als de nieuwe vervaldatum valt in de periode tussen 10 januari en 26 maart 2022, wordt de resterende looptijd automatisch verschoven naar het zomerseizoen van 2022. "Als een gebaar van goede wil", laat Europa-Park weten.



Blokkeren

De actuele einddatum van een abonnement is online te bekijken. Daar kunnen abonnees ook nieuwe bezoekdagen reserveren. "We behouden ons het recht voor om clubkaarthouders te blokkeren die herhaaldelijk reserveren maar niet aanwezig zijn", waarschuwt het park. Een nieuw abonnement aanschaffen is tot nader order nog niet mogelijk.