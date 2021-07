Europa-Park

Europa-Park presenteert nieuw themalied met videoclip: Smile

Europa-Park heeft een nieuw themalied. "Om de 46e verjaardag van Europa-Park te vieren, presenteren we jullie onze nieuwe zomerhit van 2021: Smile", laat het Duitse pretpark weten.



De bijbehorende videoclip, die sinds gisteren op YouTube staat, speelt zich af in het park. Te zien is hoe een jongen wakker wordt in Europa-Park, waarna hij samen met een meisje avonturen beleeft in de attracties.

Het nummer wordt gezongen door de groep Europa United, die vorig jaar ook al verantwoordelijk was voor themalied Feel Free. Beide nummers staan op het in 2020 uitgebrachte album A Walk in the Park.