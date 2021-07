World of Dinos

World of Dinos deze zomer op twee plekken tegelijk te zien in Nederland

Dinosaurus-expositie World of Dinos is deze zomer weer in Nederland te vinden. In tegenstelling tot voorgaande jaren streek de dino-attractie neer op twee verschillende plekken tegelijk: Den Bosch en Den Haag.



Tot en met zondag 29 augustus is World of Dinos te bezoeken in het World Forum in Den Haag. De Brabanthallen in Den Bosch huisvesten dino's vanaf vandaag - zaterdag 17 juli - tot en met zaterdag 28 augustus. De expo is dagelijks open van 10.00 tot 18.00 uur.

Op beide plekken kosten tickets 21,50 euro voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar en 65-plussers moet 19,50 euro betaald worden. Entreebewijzen zijn alleen online en telefonisch verkrijgbaar.



Modellen

World of Dinos wordt "de grootste dino-expo van Europa" genoemd. Er staan meer dan honderd bewegende en brullende dinomodellen. In Utrecht is deze zomer een expositie te bezoeken met dinosaurussen gemaakt van Lego-steentjes: de Dino Fabriek.