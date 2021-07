Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam voegt André Hazes jr. toe

André Hazes jr. heeft zijn intrek genomen in Madame Tussauds Amsterdam. Hij houdt voortaan zijn overleden vader gezelschap in een cafeetje in het wassenbeeldenmuseum: een kroeg met de naam De Gouden Bitterbal.



Het beeld van André Hazes sr. - met een biertje in zijn hand - werd afgelopen najaar al toegevoegd. Daar staat vanaf nu zijn zoon tegenover. Hij heeft een microfoon vast. In het café, waar bezoekers daadwerkelijk bier kunnen bestellen, is ook het wassenbeeld van Gerard Joling te vinden.

Volgens Madame Tussauds hebben bezoekers massaal om het nieuwe beeld gevraagd. "In 2019 stond André in de top vijf van meest aangevraagde beelden", vertelt een woordvoerster. Hazes jr. heeft twee keer moeten poseren, in Rotterdam en in Londen.



Vertragingen

"Ik vind het een eer dat ik al op zo'n jonge leeftijd tussen al deze grootheden in Madame Tussauds mag staan", reageert de zanger. Eigenlijk had de onthulling al in juni 2019 moeten plaatsvinden. Door vertragingen, onder andere vanwege corona, moest dat moment meermaals uitgesteld worden.