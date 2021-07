Walibi Holland

Gezonde tussendoortjes bij nieuwe smoothiebar in Walibi Holland

In Walibi Holland zijn sinds kort meer gezonde tussendoortjes verkrijgbaar. Een barretje in horecacomplex Haciënda werd omgetoverd tot een smoothiebar met smoothies en vers fruit.



Er staan zeven verschillende smoothies op het menu: Powerful Red, Tropical Twister, Purple Rain, Delicous Green, Strawberry King, Mambo Mango en Proteïne Smoothie. Ze kosten bijna allemaal 4 euro (middel) of 6 euro (groot). Alleen de laatstgenoemde variant is 50 cent duurder.

Een los stukje watermeloen kost 2,50 euro. Voor een fruitsalade met aardbei, mango, ananas, blauwe bessen, kiwi, meloen en witte druiven moet 4 euro afgerekend worden. Een meloensalde met drie verschillende soorten meloen is even duur.



Aardbeien

Walibi vraagt 5 euro voor een smootiebowl. De drie opties: aardbeien, banaan en muesli, blauwe bessen, banaan en muesli of mango, ananas en muesli. Verder kunnen bezoekers kiezen uit versgeperste sinaasappelsap voor 4 euro (middel) of 6 euro (groot).



Haciënda bevindt zich in het vernieuwde themagebied Exotic, in de buurt van achtbaan Condor. "We vinden het belangrijk om naast standaardopties als hamburgers en patat ook gezonde snacks aan te bieden", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "En ze zijn nog lekker ook."