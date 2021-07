Efteling

Efteling-legende doet een boekje open over nooit gerealiseerde attracties

Welke plannen voor nieuwe Efteling-attracties zijn de afgelopen decennia nooit gerealiseerd? In een uitgebreid interview geeft voormalig Efteling-techneut Lex Lemmens een aantal voorbeelden. Eén daarvan springt eruit: De Toren der Goden.



Dat had een spectaculaire attractie vol met speciale effecten moeten worden, geleverd door fabrikant Intamin. "Het was een attractie waarbij je - gezeten op een groot platform - geconfronteerd werd met de elementen: water, vuur, wind, etcetera", weet Lemmens.

De Toren der Goden had gebouwd moeten worden op de plek waar nu De Vliegende Hollander staat. "Dat had ik een hele mooie gevonden, daar hadden we ook al de schetsen voor liggen." Het ontwerp was in handen van Ton van de Ven, bekend van onder andere Fata Morgana, Droomvlucht en Villa Volta.



Vuurspuwende berg

Het principe was vergelijkbaar met een klassieke uitkijktoren, maar dan in een enorme "vuurspuwende berg". Bezoekers zouden plaatsnemen op een platform voor ruim honderd personen, waarna ze al draaiend naar verschillende hoogtes werden gebracht. Daar verschenen scènes "waarin jij de elementen kon voelen, ruiken en beleven."



Lemmens, die vandaag zijn 77e verjaardag viert, deed zijn uitspraken in het tweede deel van zijn gesprek met Efteling-podcast Kleine Boodschap. Een maand geleden verscheen deel één. Beide afleveringen duren ruim twee uur.



Stripfiguren

De oud-projectmanager somt nog meer projecten op die het levenslicht nooit hebben gezien, waaronder het nostalgische Plein 1900, een interactief zeemanscafé en een losstaand minipretpark rond stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes. Bovendien vertelt hij over een achtbaan die door de Efteling werd gekocht, maar nooit is opgebouwd.



Daarnaast trakteert hij de luisteraars op bijzondere anekdotes over de ontwikkeling van iconische attracties als Droomvlucht, Villa Volta, Vogel Rok, De Vliegende Hollander. Wat ging er allemaal mis achter de schermen en wat waren hoogtepunten? Ook uitkijktoren Pagode, het Volk van Laaf, PandaDroom en de verdwenen houten achtbaan Pegasus blijven niet onbesproken.