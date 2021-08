Efteling

Zo werkt de nieuwe virtuele wachtrij bij de Monorail in de Efteling

De Efteling heeft vandaag een nieuw wachtsysteem geïntroduceerd. Wie een ritje wil maken in de Monorail van het Volk van Laaf, kan via de officiële Efteling-app een gratis plek in de virtuele wachtrij reserveren. Als gebruikers aan de beurt zijn, krijgen ze een seintje en hoeven ze nog maar heel even in de fysieke rij te staan.



Met het systeem slaat de Efteling twee vliegen in één klap: bezoekers staan korter in de rij én ze worden aangespoord om - terwijl ze virtueel wachten - het Laven-dorpje te ontdekken. "Maak gebruik van je wachttijd en wandel door het Lavenlaar, waar je kennismaakt met bijzondere Laven", valt te lezen in de app.

Tot nu toe gebeurde het vaak dat bezoekers die een ritje maakten in de Monorail de rest van het Lavenlaar links lieten liggen. Zonde, zo vindt de Efteling, want de scènes in de huisjes zijn vanuit de karretjes niet te zien.



Pilot

De virtuele wachtrij moet daar verandering in brengen. Het concept wordt in eerste instantie een maand lang getest. Met de pilot wil men naar eigen zeggen "leren of deze manier van wachten bijdraagt aan een fijnere gastervaring".



De nieuwe manier van wachten wijkt op een aantal punten af van de Boarding Pass, het reserveringssysteem dat tussen 2017 en 2020 gebruikt werd bij de Python. Daar konden bezoekers zelf een tijdvak selecteren, waarna ze later op de dag moesten terugkeren naar de attractie.



Boarding Pass

Bij de Monorail zijn gebruikers - als het goed is - relatief snel aan de beurt, waardoor ze in de buurt van het Volk van Laaf kunnen blijven. Er wordt niet gewerkt met tijdsloten. De app toont altijd een actuele wachttijd, bijvoorbeeld 35 minuten. Als gasten ervoor kiezen om in de virtuele rij te gaan staan, gaat er in de app direct een aftelklok lopen.



Ondertussen verschijnen er tips in beeld voor een bezoek aan het Lavenlaar. Voorbeelden zijn: "Zoek de stoute bakkersknecht in het Lariekoekhuys!", "Vind de schakelaar bij het Leunhuys en kijk omhoog wat er gebeurt!", "Heb jij de lachspiegels al gevonden?" en "Laat het gouden beeld van Stamvader Laaf bewegen in het Loof en Eerhuys".



Papieren kaartje

Wie geen telefoon heeft, kan zich wenden tot een medewerker. Die verstrekt dan een papieren kaartje met het tijdstip waarop het ritje kan plaatsvinden.



De 450 meter lange familieattractie opende in 1990, tegelijk met het Volk van Laaf. In eerste instantie moesten bezoekers zelf trappen om vooruit te komen. Sinds 1995 zijn de karretjes - in de vorm van slakken - voorzien van elektromotoren. Vorig jaar kregen de bakjes een nieuw uiterlijk.