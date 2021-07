Diergaarde Blijdorp

Droomdebuut voor nieuw seizoen Echte Leven in de Dierentuin

Het nieuwe seizoen van de tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin is goed van start gegaan op NPO 1. Naar de eerste aflevering van het derde seizoen, opgenomen in Diergaarde Blijdorp, keken zaterdagavond gemiddeld 885.000 mensen.



Daarmee was het - op de avondjournaals van de NOS en RTL na - het best bekeken programma van de dag. In totaal hebben 1,7 miljoen personen een deel van de tv-show gezien. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De eerste twee seizoenen van Het Echte Leven in de Dierentuin speelden zich af in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Voor een nieuwe reeks van zes afleveringen verhuisden de makers naar Blijdorp in Rotterdam.



Tapirs

In de aflevering van zaterdag - terug te kijken via NPO Start - ging het onder andere over tapirs, neushoorns en pinguïns. Net als voorheen wordt de voice-over verzorgd door acteur Jacob Derwig.