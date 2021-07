Attractiepark Toverland

Video: Toverland verrast bezoekers met acteur in Merlin's Quest

Toverland heeft bezoekers zaterdagavond verrast met een bijzondere toevoeging bij boottocht Merlin's Quest. Tijdens een speciale avondopenstelling voor abonnementhouders stond er plotseling een acteur in de attractie.



In het darkridegedeelte van Merlin's Quest verschijnt tovenaar Merlijn normaal gesproken in de vorm van een videoprojectie. Op die plek liet hij zich dit keer in levenden lijve zien. De zogeheten Magic Member Night duurde van 19.00 tot 23.00 uur.

Merlin's Quest ligt in themagebied Avalon. Tijdens de tocht varen bezoekers door een kasteelruïne, waar ze op zoek gaan naar de bron van het eeuwige leven. In hetzelfde gebouw bevindt zich het station van wing coaster Fenix.