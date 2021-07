Disneyland Paris

Disneyland Paris serveert nu frozen margarita in Mexicaans restaurant

Disneyland Paris heeft het Mexicaanse restaurant Fuente del Oro heropend na een lange coronasluiting. Op het menu staan verschillende nieuwe items, waaronder een cocktail met alcohol: de frozen margarita. Het groene drankje kost 8 euro.



Een andere nieuwe alcoholische versnapering op de kaart is een blikje Topo Chico Hard Seltzer met limoensmaak, voor 6 euro. Het drankje, ook wel wodka-soda genoemd, bevat geen gluten en zoetstoffen.

Wie op zoek is naar iets te eten, kan bij Fuente del Oro Restaurante kiezen voor nacho's met kaas (6 euro), nacho's met salsasaus (6 euro), een potje met groenten in salsasaus (3,50 euro), zoete-aardappelfriet (4 euro), jalapeño's met kaas (6 euro), falafel met tartaarsaus (6 euro), kipreepjes (6 euro) en churros (4 euro).



Mijntrein

De eetgelegenheid bevindt zich in themagebied Frontierland, tegenover de ingang van mijntrein Big Thunder Mountain.