Merlin Entertainments

Pretparkgroep Merlin zwaar getroffen door coronacrisis

De Britse pretparkgroep Merlin Entertainments heeft een rampzalig jaar achter de rug. Door de coronacrisis dook het moederbedrijf van onder meer Alton Towers, Madame Tussauds en alle Legoland-parken diep in de rode cijfers.



In 2019 trokken de attracties van Merlin nog 67 miljoen bezoekers. Vorig jaar waren dat er slechts 22,1 miljoen. Dat had uiteraard grote invloed op de omzet. Die daalde van dik 2 miljard naar ongeveer 735 miljoen euro. Omdat de vaste lasten gewoon doorliepen, noteerde het bedrijf een verlies van zo'n 373 miljoen euro. In 2019 werd nog 400 miljoen winst gemaakt.

Voor alle attracties gold dat ze tijdens de pandemie langdurig moesten sluiten en daarna slechts een beperkt aantal gasten mochten ontvangen. Bij kleinere trekpleisters, zoals vestigingen van Sea Life en The Dungeons, kwamen in 2020 daardoor 68 procent minder bezoekers over de vloer. Hetzelfde gold voor de Legoland-parken.



Entreeprijs

De overige pretparken van Merlin deden het met een daling van 60 procent wat beter. In de zomer van 2020 wisten zij nog iets van het verlies goed te maken omdat de gemiddelde entreeprijs hoger lag dan in 2019.



Vanwege de crisis huurde Merlin Entertainments vorig jaar minder seizoenskrachten in. Ook vroeg het bedrijf vast personeel om tijdelijk genoegen te nemen met minder salaris en werd het marketingbudget teruggeschroefd. Daarnaast haalde de groep 500 miljoen euro op bij beleggers om een faillissement te voorkomen.



Apart betalen

Om extra inkomsten te verwerven, wil Merlin de komende jaren meer zogenaamde 'second gates' openen. Dat is een tweede attractie bij een bestaand pretpark, waarvoor gasten apart moeten betalen. Een goed voorbeeld is het recente geopende Legoland Water Park bij Gardaland.