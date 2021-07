Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland verwelkomt abonnementhouders op regenachtige Magic Member Night

Abonnementhouders van Toverland hebben zich zaterdagavond niet laten afschrikken door het slechte weer. Het Noord-Limburgse attractiepark had abonnees uitgenodigd voor een speciale avondopenstelling met extra entertainment, van 19.00 tot 23.00 uur. Daar kwamen duizenden mensen op af.



In verband met de regen moesten enkele programma-onderdelen aangepast worden. Zo werden sommige acts verplaatst of geschrapt. Het vuurwerk om 22.45 uur ging wel door, al viel het laatste gedeelte van de show weg door een technisch probleem.

In boottocht Merlin's Quest liet tovenaar Merlijn zich in levenden lijve zien. Mascottes Toos en Morrel traden nog één keer op met een show uit 2016. Dat gebeurde in het overdekte gebied Wunderwald, waar het door de buien behoorlijk druk werd. Daarop moest de hal tijdelijk afgesloten worden voor toestromend publiek.



Te populair

Verder was het de bedoeling om de spellen van de Game Gallery gratis aan te bieden, maar dat onderdeel bleek in de praktijk iets te populair. Vanwege de grote drukte konden de coronaregels niet meer nageleefd worden. Toverland heeft toen besloten om de spellenkramen vroegtijdig te sluiten.



De cocktailbar in themadeel Port Laguna is vervolgens onder het afdak van de Game Gallery gezet. In het entreegebied was ook een dj aanwezig. Het barretje keert terug tijdens zomerfestival Summer Feelings, van zaterdag 17 juli tot en met zondag 5 september.



2020

In 2020 vonden voor het eerst zogeheten Magic Member Nights plaats voor Toverland-abonnees. Toen stonden twee verschillende avonden op de kalender. Dit jaar is er sprake van één avond.