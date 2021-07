Efteling

Voormalig directielid Efteling, Disneyland en Walibi overleden

Pretparkbekendheid Cees Kikstra is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was de afgelopen decennia werkzaam voor de Efteling, Disneyland Paris en StarParks, de voormalige eigenaar van de Walibi-parken en Movie Park Germany.



In eerste instantie was Kikstra hoofd van de marketingafdeling van de Efteling. Halverwege de jaren negentig ging hij aan de slag als marketing- en salesdirecteur bij Disneyland Paris. In 1999 kreeg hij het verzoek om terug te keren naar de Efteling. Daar was hij van 1999 tot 2003 strategisch directeur.

"Cees Kikstra is belangrijk geweest om het park bekender te maken over de grens en om de koers van de Efteling mede sturing te geven", reageert een woordvoerder van het Kaatsheuvelse attractiepark.



Professionaliteit

"Hij bracht professionaliteit en visie mee op gebied van marketing en strategie. Wij danken Cees voor zijn kennis en kunde en voor zijn passie voor ons vak. We wensen zijn familie veel sterkte."



Na zijn vertrek bij de Efteling kreeg Kikstra een topfunctie bij StarParks, waar destijds alle Walibi-parken in Nederland, België en Frankrijk, Bellewaerde in België en Movie Park Germany onderdeel van uitmaakten. Nadat de parken verkocht werden, werd hij zelfstandig marketingconsultant.



Kleine Boodschap

Eén van zijn laatste mediaoptredens was in het voorjaar van 2020, toen Kikstra uitgebreid geïnterviewd werd door de Efteling-podcast Kleine Boodschap. Hij vertelde toen onder meer dat de Efteling volgens hem meer zou moeten doen met het Volk van Laaf.



Eind juni vorig jaar werkte hij mee aan een documentaire van Efteling-fansite De Vijf Zintuigen, over de ontwikkeling van Fata Morgana. Die video moet nog uitgebracht worden.