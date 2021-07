Majaland Kownaty

Plopsa opent nieuw themagebied in Polen: Super Wings

Het Poolse Plopsa-pretpark Majaland Kownaty is weer wat groter geworden. Na de opening van het park in 2018 werden al een houten achtbaan (2019) en een Wickie de Viking-gebied (2020) toegevoegd. Dit weekend ging een themagebied rond animatieserie Super Wings open.



Daar staan twee attracties: de 22 meter hoge vliegtuigmolen Jett Fly en een grote waterspeelplaats met de naam Aqua Team Playground. Een hapje eten kan bij de nieuwe horecalocatie World Aircraft Snack.

Jett Fly is een interactieve sky fly-attractie van de Duitse fabrikant Gerstlauer, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Wild Wings in Duinrell. Passagiers kunnen zelf bepalen of ze over de kop gaan door twee vleugels naast de zitplaatsen te bewegen.



Jongensachtig

Super Wings gaat over pratende vliegtuigjes die pakketjes bezorgen. "We wilden naast Maya de Bij nog iets jongensachtigs en we hebben gezien dat Super Wings populair is in Polen en Duitsland", zei Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof eerder over de keuze voor het thema. Ongeveer een derde van de bezoekers komt uit Duitsland.



Plopsa heeft momenteel één park in Polen. Dat moeten er uiteindelijk vier worden. De bouw van Majaland Warsaw is al gestart. Ondertussen worden plannen gemaakt voor Majaland Gdansk en Majaland Katowice. In Tsjechië werkt men aan Majaland Praha.