Energylandia

Openingsdatum van nieuwe achtbanen Energylandia bekend

Energylandia heeft bekendgemaakt wanneer het nieuwe themagebied Aqualantis opengaat. Daarin staan acht verschillende attracties, waaronder een spectaculaire 38 meter hoge lanceerachtbaan. Die haalt een topsnelheid van 100 kilometer per uur.



De opening vindt plaats op woensdag 14 juli. Op dinsdag 13 juli zijn journalisten en genodigden welkom. Eigenlijk had de uitbreiding vorig jaar al af moeten zijn. Door de coronacrisis liepen de werkzaamheden vertraging op.

Aqualantis bestaat uit lanceerachtbaan Abyssus, boomerang coaster Ekipa Light Explorers, disk'o coaster Tidal Wave Twister, draaiend schommelschip Stormy Ship, fietsmolen Magic Pump, brandweermolen Burning Engine, duikbootmolen Submarine Dive en boottocht Grotto Expedition. Verder zijn er verschillende eetgelegenheden, souvenirwinkels en een duikshow.



Six Flags

Na de opening van het nieuwe gebied telt Energylandia maar liefst zeventien verschillende achtbanen: een Europees record. Wereldwijd moet het attractiepark alleen Six Flags Magic Mountain in de Verenigde Staten voor laten gaan, met negentien rollercoasters.



Nederlanders die naar Polen willen reizen, moeten bij de grens een negatieve PCR-test, een genezingsbewijs of een vaccinatiebewijs kunnen tonen. Bij een terugkeer naar Nederland is geen test of bewijs nodig.