Efteling

Personeelstekort speelt de Efteling parten: horeca noodgedwongen dicht

De Efteling kampt met een schrijnend tekort aan personeel. Dat heeft pijnlijke gevolgen voor de bezoekers: horecalocaties in het park moeten op sommige momenten noodgedwongen gesloten blijven omdat er niet genoeg medewerkers beschikbaar zijn.



Ondanks de drukte en het gunstige weer waren vandaag bijvoorbeeld meerdere eetgelegenheden dicht, waaronder twee ijskramen. Dat beeld gaan we de komende periode vaker zien, verwachten ingewijden.

De Efteling heeft momenteel ontzettend veel vacatures, waarvan een groot deel voor horecapersoneel. Exacte aantallen worden niet bekendgemaakt.



Openingstijden

Het probleem wordt bemoeilijkt door de verruimde openingstijden van het attractiepark. Vanaf vandaag is de Efteling tot en met zondag 5 september bijna dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Daardoor moet gewerkt worden met twee verschillende shifts.



Werknemers van de Efteling hebben een hoop voordelen moeten inleveren in coronatijd. Zo is gratis toegang tot het attractiepark voor medewerkers en hun gezinsleden niet meer vanzelfsprekend. Ook werden salarisverhogingen geschrapt.