Fort Fun Abenteuerland

Twee gewonden bij ongeluk met rodelachtbaan in Duits pretpark

In het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland zijn donderdag twee kinderen gewond geraakt bij een ongeluk met een attractie. Meerdere karretjes van de rodelachtbaan Trapper Slider knalden op elkaar.



Een 7-jarige jongen raakte lichtgewond, terwijl een 10-jarig meisje kampte met ernstige verwondingen. Zij moest per helikopter worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond donderdagmiddag rond 13.00 uur plaats. De attractie in kwestie is stilgelegd, meldt de politie. Er loopt een onderzoek. Men zoekt nog naar betrokkenen en getuigen.



Alpine coaster

Trapper Slider is een alpine coaster van fabrikant Wiegand. Er zijn in het verleden vaker ongelukken mee gebeurd. In 2017 verloor een jongen zijn been na een dramatisch verlopen ritje in de attractie. Vervolgens werden de karretjes aangepast.



Enkele maanden later ging het opnieuw fout. Toen raakte een vrouw zwaargewond bij een botsing.