Apenheul

Vip-ervaring: Apenheul laat bezoekers slapen naast de orang-oetans

Apenheul introduceert deze zomer een bijzondere overnachtingsmogelijkheid voor vips. Midden in het Apeldoornse dierenpark, pal naast het eiland van de orang-oetans, is een zogeheten tiny lodge neergezet. Daar kunnen vier personen blijven slapen.



Het houten vakantiehuisje bevat een douche, een toilet, opgemaakte bedden, handdoeken en een keukentje met een gevulde koelkast. Een persoonlijke gastheer of gastvrouw verzorgt 's avonds een barbecue bij het huisje. Diegene blijft ook 's nachts in de buurt voor eventuele hulp.

"Je wordt omringd door bijzondere apengeluiden en de rust van de natuur", aldus Apenheul. Ontbijten en dineren kan op een privéterras. Er staan ook loungestoelen en ligbedden. Op de plek van het vakantiehuisje was eerder een speeltuin te vinden. Die is verplaatst.



Uitverkocht

Blijven slapen - inclusief twee dagen toegang tot Apenheul - is sinds deze week mogelijk in de weekenden en tijdens de zomer- en herfstvakantie. Veel dagen zijn al uitverkocht, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Voor het project werkt het park samen met de EuroParcs Group.



Boeken kan via de website van EuroParcs. De prijs schommelt rond de 550 euro per nacht, voor vier personen. Dat zou neerkomen op 137,50 euro per persoon. Tussen 23 juli en 28 augustus zijn er op vrijdag en zaterdag speciale avondopenstellingen in het park, van 16.00 tot 20.00 uur.