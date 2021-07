Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark langer open onder de noemer Celebrate Life

Ouwehands Dierenpark blijft deze zomer langer open dan gebruikelijk. De dierentuin staat van 17 juli tot en met zondag 29 augustus in het teken van het thema Celebrate Life. De poorten zijn dan dagelijks geopend van 09.30 tot 19.00 uur.



"Door het verruimen van de openingstijden kan beter tegemoet gekomen worden aan de grote vraag, binnen de richtlijnen van het RIVM", laat Ouwehands weten. Men spreekt over een "feestelijk sfeer in het park".

Wie 's zomers langskomt, kan verschillende jonge dieren en het nieuwe bonoboverblijf ontdekken. Er worden cocktails en andere zomerse lekkernijen geserveerd. Voor kinderen is er de entertainmentact Doctor Dodo en de Knettergekke Knappe Koppen.