Bobbejaanland

Waterspeelplaats Bobbejaanland weer toegankelijk: decors verstevigd

Bobbejaanland heeft de waterspeelplaats Naiads Waters weer opengesteld voor publiek. Ruim een maand geleden moest het speelgebied gesloten worden toen bleek dat groot decorstuk beschadigd was geraakt. In een beeld van watermonster was een grote scheur ontstaan.



Daardoor viel het gevaarte om. Het pretpark kondigde aan de decors hersteld en waar nodig aangepast zouden worden. Dat is inmiddels gebeurd, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "De beelden zijn verstevigd met stalen bewapening in beton", legt ze uit.

"Het is netjes decoratief afgewerkt." Daarvoor schakelde Bobbejaanland de gespecialiseerde firma 2 Create van Wim Tweepenninckx in. Het bedrijf was eerder verantwoordelijk voor de draak bij de nabijgelegen achtbaan Fury.



Sokkel

Uit voorzorg werd ook een metershoog standbeeld van de zogenoemde Guardian of Elements weggehaald, op het plein in het hart van themagebied Land of Legends. "Dat beeld is grondig geïnspecteerd en goed bevonden", weet de voorlichtster. "Die staat dus netjes terug op zijn sokkel."