Efteling

Zomerse ijsdrankjes in de Efteling: frozen Fristi en frozen Chocomel

Liefhebbers van Fristi of Chocomel kunnen in de Efteling nu een speciale zomerse versie bestellen. In het attractiepark worden dit seizoen ijsvarianten van de beide drankjes verkocht. Een frozen Chocomel of frozen Fristi kost 3,75 euro per glas.



Ze zijn verkrijgbaar bij een mobiel kraampje in de buurt van snoepwinkel De Soete Inval, tussen het Anton Pieckplein en het Carrouselpaleis. De dorstlessers bestaan uit ijsdrank uit een slushapparaat en kleine blikjes Fristi en Chocomel.

De Engelstalige beschrijvingen luiden "frozen chocolate milk" en "frozen yoghurt drink". "Nieuw concept, juiste doelgroep, juiste plaats", schrijft conceptmanager Frans Goenee op LinkedIn. "Complimenten aan mijn collega's voor dit lekkere product."