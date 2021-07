Tivoli Gardens

Deens attractiepark neemt afscheid van bijzondere thrillride

Attractiepark Tivoli Gardens, gelegen in de Deense hoofdstad Kopenhagen, sluit één van de heftigste thrillrides van Europa. Sinds maandag 5 juli kunnen bezoekers geen ritje meer maken in Vertigo, een 40 meter hoge vliegtuigmolen.



Daarin werden bezoekers met ruim 100 kilometer per uur rondgeslingerd. En alsof dat niet spectaculair genoeg was, konden de vliegtuigjes zelf ook 360 graden kantelen en om hun as draaien. Passagiers werden blootgesteld aan enorme g-krachten, tot 5g.

Vertigo opende in 2009, twaalf jaar geleden. De unieke attractie werd gebouwd door de Italiaanse firma Technical Park. Tivoli heeft de reden van de sluiting niet bekendgemaakt. "Na onze gasten getrakteerd te hebben op veel onvergetelijke momenten, is het voor Vertigo tijd om afscheid te nemen", valt te lezen op de website van het park.