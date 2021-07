Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Foto's: Attractiepark Slagharen opent vestiging van donutketen Dunkin'

Bezoekers van Attractiepark Slagharen kunnen voortaan donuts van het beroemde Amerikaanse merk Dunkin' proeven. In de Main Street van het pretpark is afgelopen week een vestiging van de bekende donutketen geopend.



Uniek voor Slagharen zijn donuts met beeltenissen van de mascottes Randy en Rosie, twee wasberen. Die kosten 2,50 euro per stuk. Naast donuts in verschillende smaken staan er diverse soorten koffie, ijskoffie en ijsthee op het menu.

Bestellen kan aan de balie of bij digitale bestelzuilen. De donuts zijn per stuk verkrijgbaar, of in dozen van zes of twaalf stuks. "Wij zijn heel content met deze Amerikaanse franchise in ons wildwestpark", laat directeur Dave Storm weten.



Subway

Het is de eerste Dunkin'-vestiging in een attractiepark in de Benelux. Zusterpark Movie Park Germany ging het Overijsselse pretpark vorig jaar voor in Duitsland. Slagharen had sinds 2019 al een Subway-broodjeszaak, ook in de Main Street.



Dunkin', eerder Dunkin' Donuts, werd opgericht in 1950. Inmiddels telt de onderneming wereldwijd meer dan 12.200 winkels in 45 verschillende landen, waarvan 240 vestigingen in Europa.