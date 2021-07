Walibi Holland

GGD Groningen noemt Walibi Holland als coronacluster

Walibi Holland wordt door gezondheidsdienst GGD Groningen genoemd als een cluster van coronabesmettingen. De naam van het pretpark komt voor op een lijst met coronaclusters die op internet circuleert. Daarop staan locaties waar Groningers de afgelopen tijd besmet zijn geraakt.



Een GGD-woordvoerder bevestigt de authenticiteit van de lijst tegenover Looopings. Uit bron- en contactonderzoek kwam een bezoek aan Walibi op 26 juni zeker zes keer naar voren, al is niet zeker dat de personen daadwerkelijk ín het park besmet zijn geraakt. Bovendien ontbreken de gespecificeerde cijfers van andere GGD-regio's. Het aantal is dus slechts een indicatie.

In het Groningse document worden voornamelijk clubs en feestcafés genoemd als besmettingshaarden. Het attractiepark in Flevoland is in dat opzicht een vreemde eend in de bijt, zeker aangezien Walibi voortdurend hamert op het volgen van de coronaregels.



Risico

Walibi-directeur Mascha van Till beweerde afgelopen voorjaar nog dat Nederlandse pretparken uitstekend in staat zijn om ervoor te zorgen dat er juist géén risico is op coronabesmettingen. Dagattracties zouden volgens haar bezoekers kunnen ontvangen "zonder aantoonbare besmettingshaarden".



"Door de gecontroleerde dagrecreatie onnodig langer dicht te houden creëert het demissionair kabinet een gevaarlijke situatie", zei ze in april, tijdens de laatste coronasluiting. "Het is dan ook onverstandig om tijdens deze crisis nu chaos in de publieke ruimte te riskeren, terwijl er professionele begeleiding en beschikbaarheid van commerciële dagattracties is."



Warmtebeeldcamera's

Looopings heeft Walibi gevraagd hoe het kan dat het pretpark nu wel op een lijst van besmettingshaarden staat. Daar gaat een woordvoerder niet inhoudelijk op in. Wel somt hij op welke maatregelen er getroffen zijn "om gasten een veilig dagje uit te bezorgen", zoals het inzetten van warmtebeeldcamera's bij de ingang en het faciliteren van anderhalve meter afstand. "Wij volgen de maatregelen en instructies van de officiële en bevoegde overheden."



Door het opvallend hoge aantal besmettingen is Groningen op de Europese coronakaart gisteren van groen naar oranje gegaan. Meerdere kroegen en cafés in de binnenstad hebben deze week besloten om de deuren dicht te houden vanwege het toenemend aantal coronapatiënten in de stad.