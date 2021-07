Looopings

Podcast: de bewogen geschiedenis én toekomst van Looopings

Ter gelegenheid van het elfjarig jubileum van Looopings duikt journalist, radio-dj en pretparkkenner Thomas van Groningen in de geschiedenis van de bekendste en best bezochte pretparkwebsite van de Benelux. Voor een speciale aflevering van de Looopings Podcast interviewt hij hoofdredacteur Wessel Wit.



In een gesprek van bijna 55 minuten blikken de twee terug op het ontstaan van Looopings en de roerige beginjaren. Hoe is de site ooit gestart en wat is er de in de loop van de tijd allemaal veranderd?

Van Groningen wil ook weten hoe Looopings-nieuws tot stand komt en hoe de verhoudingen met de verschillende attractieparken vandaag de dag zijn. Verder wordt vooruitgekeken naar de toekomst: wat staat er nog te gebeuren met Looopings?