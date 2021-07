Europa-Park

Europa-Park plant grote renovatie voor themagebied Abenteuerland: 'Niet eenvoudig'

Het omstreden themagebied Abenteuerland in Europa-Park gaat binnen afzienbare tijd op de schop. Dat bevestigt eigenaar Roland Mack in een interview. "We zullen Abenteuerland opnieuw opbouwen, rekening houdend met de gevoelens van mensen", zegt hij.



Abenteuerland, waar onder andere de boottocht Dschungel-Floßfahrt (1978) ligt, is gebaseerd op clichés uit de tijd van de Europese kolonisatie. Afrikanen worden uitgebeeld als primitieve figuren tussen wilde dieren, terwijl Europeanen de rol van ontdekkingsreizigers met tropenhelmen toebedeeld kregen.

Vandaag de dag is dat geen wenselijk beeld meer, beseft eigenaar Mack. Vorig jaar ontstond voor het laatst veel commotie over het gebied. Toen beloofde Europa-Park al dat er veranderingen op stapel staan. Dit jaar werd alvast een eerste aanpassing doorgevoerd: restaurant Colonial Food Station heet voortaan Adventure Food Station.



Tijdgeest

Maar daar blijft het niet bij. Nu staat een volledige renovatie op de planning. "We willen geen wrok opwekken bij het publiek", zegt Mack in gesprek met tijdschrift Wirtschaftswoche. "Toen het park werd gebouwd, was de tijdgeest anders. Nu merken we, bijvoorbeeld via social media, dat het tijd is om het concept te heroverwegen."



Het lastige aan het project is dat Abenteuerland midden in het park ligt. "Dat maakt de verbouwing niet eenvoudig. De transformatie zal ongeveer drie maanden duren. Dat is moeilijk te realiseren terwijl het park geopend is."