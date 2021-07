Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn brengt Sky Pirates na twaalf jaar terug

Duikshow Sky Pirates in Avonturenpark Hellendoorn is terug van weggeweest. Na twaalf jaar kunnen bezoekers van het Overijsselse pretpark opnieuw kijken naar een stuntvoorstelling met piraten. Dit weekend vond de première plaats.



Sky Pirates was al te zien in 2002 en 2003, gevolgd door Sky Pirates 2 in 2007, 2008 en 2009. Dit jaar besloot Hellendoorn het thema nieuw leven in te blazen, met een nieuw verhaal. Dat gaat over de piratenkapitein Captain Jack.

Omdat hij met pensioen gaat, wil hij zijn schip schenken aan de dapperste piraat. "Daarom roept hij de meest onverschrokken en dappere piraten op om auditie te komen doen", vertelt een voorlichter. "Het publiek heeft een belangrijke stem en adviseert de kapitein in zijn keuze."



Dubbele vuurduik

Volledig nieuw is een dubbele vuurduik. "Dat is nog nooit eerder vertoond", weet de woordvoerder. Sky Pirates wordt tot en met zondag 29 augustus dagelijks opgevoerd in het openluchttheater van Hellendoorn.