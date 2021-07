Terra Mítica Benidorm

Pretpark in Benidorm gaat stapje voor stapje weer open

Een pretpark in de Spaanse badplaats Benidorm opent langzaam maar zeker steeds meer attracties. Vorig jaar bleef attractiepark Terra Mítica gesloten vanwege corona, dit jaar zouden slechts twee themagebieden opengesteld worden.



Daar is het park inmiddels weer op teruggekomen. Nadat afgelopen zaterdag de themadelen Iberia en Las Islas opengingen, wordt aanstaande zaterdag ook het parkdeel Roma in gebruik genomen.

Daar staan onder meer vrijevaltoren El Vuelo del Fénix, zweefmolen Tornado en zac spin coaster Inferno. Er zijn ook twee nieuwe shows te zien. Tot nader order blijven de gebieden Egipto en Grecia nog wel gesloten.