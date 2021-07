Rembrandts Amsterdam

Schilderijen Rembrandt komen tot leven in nieuwe Amsterdamse attractie

In een nieuwe toeristische attractie in Amsterdam komen de schilderijen van Rembrandt van Rijn tot leven. Bezoekers van Rembrandts Amsterdam ontdekken de wereld van de beroemde kunstschilder aan de hand van videoprojecties, bewegende decors en andere speciale effecten als wind en geur.



Ze worden welkom geheten in een reconstructie van zijn verloren gegane atelier aan de Rozengracht, waar Rembrandts vriendin Hendrickje, zoon Titus en dochter Cornelia de toeschouwers toespreken.

Aan de hand van anekdotes en gesprekken wordt duidelijk met welke problemen Rembrandt te maken had in het Amsterdam van de zeventiende eeuw. Voor het hoorspel werd een beroep gedaan op enkele bekende stemacteurs, waaronder Arnold Gelderman, Hein Boele en Paul van Gorcum.



Wandelroute

Na afloop ontvangen bezoekers een speciale plattegrond met een drie uur durende wandelroute door de stad. Op de kaart staan locaties die een link hebben met Rembrandt, zoals de plekken waar hij heeft gewoond en woningen van zijn klanten.



De initiatiefnemers, Martin Poiesz en Simeon van Tellingen, spreken over een "immersive 5D experience". Ze werkten eerder aan een kleinschalige Rembrandt-presentatie in Leiden, de geboorteplaats van de schilder. Daar wordt het verhaal van de jonge jaren van Rembrandt verteld. De attractie in Amsterdam vervolgt het verhaal vanaf het moment dat hij in de hoofdstad aankomt.



Leidseplein

Rembrandts Amsterdam is te vinden aan de Weteringschans, bij het Leidseplein. Een bezoek duurt ongeveer 25 minuten. Entreekaarten kosten 12,50 euro. Er kan gekozen worden voor een voorstelling in het Nederlands, Engels, Duits of Frans.



De Rembrandt-beleving is sinds zaterdag 19 juni geopend voor publiek. De officiële opening vindt plaats op donderdag 15 juli, de 415e geboortedag van Rembrandt. Het reserveren van een tijdslot kan online.