A'DAM Lookout

Nieuwe VR-attractie in Amsterdam: 'Ultieme achtbaanbeleving'

Een nieuwe virtualreality-attractie in Amsterdam biedt bezoekers "de ultieme achtbaanbeleving". Wie in de Amsterdam VR Ride stapt, maakt een drie minuten durende virtuele achtbaanrit door de hoofdstad. Bezoekers passeren op hoge snelheid verschillende herkenbare Amsterdamse plekken.



De beleving is onderdeel van A'DAM Lookout, een uitkijktoren van ongeveer 100 meter hoog met onder andere een schommel op het dak. Het gebouw bevindt zich pal naast vliegsimulator This is Holland, gelegen aan aan het IJ.

In de kelder van de toren is een nachtclub te vinden. Toen die ruimte in coronatijd niet gebruikt kon worden, maakte ondernemer Peter Hillebrands er een gamelocatie met VR-spellen van. Dat bleek een succes. Vervolgens besloot hij een stap verder te gaan.



Attractiebeurs

Op de internationale attractiebeurs IAAPA Expo ontdekte hij geavanceerde VR-simulatoren. Met behulp van een Russisch team is Amsterdam nagebouwd in de computer. Zo ontstond de VR-film met de achtbaan. "We zijn alleen al twee maanden bezig geweest om de bewegingen synchroon te laten lopen met de stoelen", vertelt Hillebrands aan Looopings.



Naast herkenbare locaties als het Centraal Station, het Rijksmuseum en de Amsterdamse grachten komen ook fantasiewezens als een vuurspuwende draak voorbij. Toegangskaarten kosten 5 euro bovenop de entreeprijs van A'DAM Lookout. Er zijn ook zogeheten thrilltickets, inclusief schommelen en de VR-ervaring. Daarvoor wordt online 19,50 euro gevraagd.