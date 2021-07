Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Randy & Rosie Show na anderhalf jaar terug in Slagharen

In Attractiepark Slagharen is de Randy & Rosie Show na anderhalf jaar weer te zien. De kindervoorstelling in de Music Hall ontbrak sinds begin 2020. Nu wordt de show weer dagelijks opgevoerd.



Vanwege de coronamaatregelen werkt men met aangewezen zitplaatsen en een beperkte capaciteit. Medewerkers zorgen ervoor dat bezoekers afstand houden tijdens het betreden en verlaten van de zaal. Het entertainment in Slagharen wordt verzorgd door de firma Aniba.

De show bleef grotendeels ongewijzigd. Het verhaal draait om bandiet John Batterson die een saloon wil overnemen om er een clubhuis van te maken. Met behulp van Slagharen-mascottes Randy en Rosie - twee wasberen - en kinderen uit het publiek wordt de slechterik weggejaagd.



Dansnummer

Tijdens een dansnummer mogen kinderen tot en met 12 jaar naar voren te komen om mee te doen. Zij hoeven volgens de huidige coronaregels namelijk geen afstand te houden ten opzichte van anderen.