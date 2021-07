Attractiepark Toverland

Toverland start zomerfestival met cocktails en entertainment

In Toverland barstte dit weekend het zomerfestival Summer Feelings los. Tot en met zondag 5 september is het Limburgse attractiepark dagelijks geopend tot 21.00 uur. Een deel van het park blijft zelfs een uur langer toegankelijk.



Bezoekers kunnen van 18.45 uur tot 22.00 uur cocktails bestellen in entreegebied Port Laguna. Een dj zorgt daar voor een feestelijke sfeer. 's Middags zijn er voorstellingen van mascottes Toos en Morrel. Verder keert duikshow The Battle of Port Laguna terug.

Ook in de themagebieden Avalon en Magische Vallei wordt gezorgd voor muzikaal entertainment. De Vallei is ook het toneel van een act met zeepbellen. In parkdeel Ithaka, bij houten achtbaan Troy, zijn vuurkunstenaars te zien.



Siësta

Tijdens Summer Feelings verkoopt Toverland speciale avondkaarten, geldig vanaf 16.00 uur. Die Siësta-tickets zijn verkrijgbaar vanaf 19 euro per persoon. Bovendien is het tot en met 5 september mogelijk om te blijven slapen in Toverland, op het Pop-Up Summer Camp.